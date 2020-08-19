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الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالي بشأن قواعد قبول الحاصلين على الثانوية العامة

كتب:

الوطن
02:18 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرار رقم 2555 لسنة 2020 بتاريخ 11/8/2020 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها "من الشهادات العربية والأجنبية" والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية "الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية" في العام الجامعي 2020 / 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار بتاريخ اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا

 

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