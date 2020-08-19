في يوم العمل الإنساني.. كيف ساندت مصر لبنان والسودان في محنتيهما؟

بعد نحو 24 ساعة فقط من انفجار مرفأ بيروت تحركت الطائرات المصرية إلى لبنان، حاملة المساعدات الإغاثية إلى الشعب الشقيق في إطار توجيهات سريعة من قبل القيادة السياسية، حتى باتت طائرة إغاثية تصل لبنان من مصر كل 48 ساعة تقريبا، وهي مواقف تستدعي تسليط الضوء عليها في يوم العمل الإنساني الذي يوافق اليوم التاسع عشر من أغسطس من كل عام.

قرار من القيادة المصرية بفتح جسر مساعدات جوي بعد 24 ساعة من انفجار المرفأ

ووصلت صباح اليوم، الطائرة التاسعة من الجسر الجوي الإغاثي المصري، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.

وتحمل طائرة النقل العسكرية العملاقة قرابة 40 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني، دعما له في مواجهة تداعيات كارثة انفجار الميناء البحري لبيروت والذي وقع في 4 أغسطس الجاري وأسفر عن أضرار بالغة في كافة أرجاء العاصمة إلى جانب سقوط 177 ضحية وقرابة 6 آلاف مصاب.

وأصدرت القيادة السياسية المصرية عقب أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار بيروت، قرارا بدعم الشعب اللبناني عبر إقامة جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت، لنقل كميات هائلة من الدواء والأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين.

مصر تقدم للبنان عشرات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية والدقيق

كما شمل الجسر الجوي الإغاثي المصري عشرات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية لاسيما الدقيق، حرصا على استمرار دور عمل المخابز والأفران في دورة إنتاج الخبز، بعد تعرض المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق للفقدان باعتبار أن صوامع التخزين الرئيسية كانت تقع بداخل ميناء بيروت البحري حيث بؤرة الانفجار.

وأكد السفير المصري في لبنان في تصريحات عدة على الدعم الكامل من مصر للشعب اللبناني الشقيق، وأن الجسر الجوي سيتواصل لأيام عديدة، لافتا إلى أن مصر أقامت مستشفى ميداني لاستقبال الضحايا، ثم أوفد لاحقا إلى لبنان 21 طبيبا من كبار الكفاءات الطبية المصرية للمساهمة في دعم القطاع الطبي اللبناني.

الجيش المصري يرسل طائرات مساعدات إلى السودان بعد كارثة السيول

كما أعلن الجيش المصري، يوم الجمعة الماضي، إرسال طائرتي نقل عسكريتين محملتين بمساعدات إلى السودان، بعد كارثة السيول.

وكتب المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن إرسال المساعدات جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع العبء عن كاهل الشعب السوداني.

وأوضح الرفاعي، أن الطائرتين تحملان "كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة".

وتابع المتحدث العسكري المصري، بأن "تلك المساعدات تأتي تأكيداً لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخاً لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء".

وكانت السيول في السودان تسببت في مصرع 36 شخصا، وتدمير عشرات القرى وتشريد آلاف الأسر السودانية.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت مطلع أغسطس الجاري إلى حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية، وخلفت أضرارا في نحو 5 آلاف منزل وبنى تحتية في 14 ولاية في البلاد من إجمالي 18.