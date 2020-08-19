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محمود مسلم

أسقف البحر الأحمر يهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد

كتب:

شاذلي عبدالراضي
05:56 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
أسقف البحر الأحمر يقدم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد

أسقف البحر الأحمر يقدم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد

قدم الأنبا أيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، التهنئة للمحافظ ومنطقة الأزهر ومديرية الأوقاف وقيادات وشعب المحافظة وجميع الأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأشار أسقف البحر الأحمر لـ"الوطن" إلى روح المحبة التي تسود بين المصريين في كافة الأعياد والمناسبات الدينية، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري.

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