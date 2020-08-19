أسقف البحر الأحمر يهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد

قدم الأنبا أيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، التهنئة للمحافظ ومنطقة الأزهر ومديرية الأوقاف وقيادات وشعب المحافظة وجميع الأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأشار أسقف البحر الأحمر لـ"الوطن" إلى روح المحبة التي تسود بين المصريين في كافة الأعياد والمناسبات الدينية، مؤكدًا اعتزازه بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري.