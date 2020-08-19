ضبط سارقي ملهى ليلي في الغردقة: خلعوا الخزنة من الحيط بـ"عتلة حديد"

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من أحد المواطنين (مالك أحد الملاهي الليلية – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 37 ألف جنيه – 2 هاتف محمول خاصين بالعاملين - جهاز DVR خاص بالكاميرات).

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 عاطلين – جميعهم مقيمين بمنطقة حلوان بمديرية أمن القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة المُشار إليها، وأقر اثنين من المتهمين أنه نظراً لسابقة عملهما لدى المبلغ وعدم قيامه بدفع راتب شهري لهما عقدا العزم على سرقة الخزينة من الحائط باستخدام عتلة حديدية وفي سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهمين الآخرين وسرقوا الخزينة وتوجهوا لإحدى المناطق الصحراوية بدائرة القسم.

وحسب التحريات، تمكن المتهمون من فتح الخزينة والاستيلاء على المبلغ المالي الموجود بداخلها واقتسامه فيما بينهم، وتمّ بإرشاده ضبط (الخزينة – الأداء المستخدمة – مبلغ مالى – عدد2 هاتف محمول المستولى عليهما)، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.