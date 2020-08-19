إحباط محاولة لترويج صفقة حشيش بالقناطر الخيرية

أحبطت مباحث مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ترويج صفقة حشيش في منطقة أبو الغيط بدائرة المركز، حيث تم ضبط عاطليّن بحوزتهما 7 "فرش" حشيش وسلاح ناري، ومبلغ مالي، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووردت معلومات سرية للمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، تفيد بقيام عاطلين بجلب صفقة حشيش وترويجها فى منطقة أبو الغيط.

وتوصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أن المتهميّن من منطقة أبو الغيط، وأنهما قاما بجلب صفقة حشيش لترويجها على عملاءهما، وأنهما يحوزان سلاحًا ناريًا.

وفي أحد الأكمنة، تمكن الرائد محمد جمال عبدالبر، والنقيب إسلام صادق معاونا المباحث، من القبض على المتهمين وبحوزتهما فرد خرطوش، وطلقتين و7 فرش حشيش، و3 موبايلات و3500 جنيه.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة، فأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بحبس كل منهما 4 أيام على ذمة التحقيق.