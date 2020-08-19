5 مشروعات مصرية – بريطانية تترشح لجائزة نيوتن للمرة الأولى

أعلنت السفارة البريطانية، في بيان اليوم، أنه لأول مرة يشترك الباحثون المصريين في جائزة نيوتن السنوية، التي تحتفي بأفضل العلماء في البحث العلمي والابتكار.

وتم الإعلان عن 5 مشروعات بريطانية – مصرية مشتركة، مؤهلة لجائزة نيوتن 2020، تقديرا لعملهم المهم في إنقاذ الأرواح، وتوفير المياه النظيفة، والحفاظ على التراث الثقافي.

وجائزة نيوتن عبارة عن صندوق قيمته مليون جنيه استرليني لدعم الأبحاث والابتكارات الممتازة التي استثمر فيها صندوق نيوتن منذ إطلاقه في عام 2014.

وهذا العام تشارك مصر لأول مرة، وقدم برنامج نيوتن مشرفة منحا لدرجة الدكتوراة وتمويلا للبحوث وبناء القدرات والتدريب لأكثر من 1700 باحث وباحثة من مصر.