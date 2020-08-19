عبير صبري محامية فاسدة في "زنزانة 7"

تنتظر الفنانة عبير صبري عرض فيلمها الجديد "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد خروجه من سباق عيد الأضحى.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إن صبري تجسد دور محامية حقوقية تدعي "ناهد العدل"، التي تُعد من الشخصيات العامة في المجتمع، إذ يتم استضافتها في برامج تليفزيونية للحديث في أمور سياسية، ولكن بمرور الأحداث يتضح فسادها كمحامية في كيفية تخليص عملائها من القضايا المرفوعة عليهم، وتتوالي الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الأكشن والإثارة، ويشاركها البطولة كل من نضال الشافعي، منة فضالي، مايا نصري، أحمد زاهر، أحمد التهامي، مدحت تيخة وكوكبة من النجوم، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.