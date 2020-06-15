عبير صبري عن "خيانة عهد": شخصيتي دوخت الناس.. كانت معقدة ومتنوعة

علقت الفنانة عبير صبري، على مشاركتها في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، من بطولة الفنانة يسرا.

وقالت "عبير"، خلال حوارها عبر سكايب مع الإعلامي لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "مسلسل خيانة عهد عظيم وأنا تشرفت أنني إحدى المشاركات به، وشخصيتي أثارت جدلًا كبيرًا، دوخت الناس وهي متنوعة جدًا ومليانة طلوع ونزول وصات متضاربة وشر وخير وأذى وخيانة".

وأضافت: "الشخصية ادتني المساحة إني أقدر أبين قدراتي الشخصية، وحكاية إن الدور يتكره أو يتحب مش المفروض إن الممثل يفكر فيها، لأن الشخصية مش بتاعته والمفروض ينقلها، ويهمني إنه يتقال إني عملت الشخصية كويس جدًا وإني أتعلم من الدور وأكون سعيدة بها وبعدها أخرج من الشخصية".

وأردفت: "كان بيجيلي تعليقات من الناس إنها بتكره الشخصية وبتحبني، والشخصية كانت صعبة وبذلت مجهودا كبيرا، وكنت خايفة من كل منطقة بتتغير يها".

وأتمت: "شخصية كانت نرجسية عاوزة تبقى محور الاهتمام وتكون الأهم في أي قعدة عشان كده كرهت عهد "الفنانة يسرا"، لأنها الأخت الكبيرة اللي الولاد كلهم أحبوها ولمت العائلة، عموما كانت شخصية مبكرة ومعقدة وفيها اتجاهات كتير".