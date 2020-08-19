سامر المصري: فكرة "الشيطان" جديدة

كشف الفنان السوري سامر المصري، تفاصيل خوضه ثاني تجاربه الفنية بمصر، من خلال مسلسل يحمل اسم "الشيطان" لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية قريبًا.

وقال "سامر" إن مسلسل "الشيطان" يضم نخبة من النجوم العرب والمصريين والأجانب، بالإضافة إلى ظهور نجوم ميجا ستار مصريين كضيوف شرف في كل حلقه.

تدور أحداث مسلسل "الشيطان" في إطار مليء بالإثارة والساسبنس والتشويق بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل.

وأعرب "سامر" عن سعادته وامتنانه لجمهور هليوود الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه يكن له الكثير من الأفضال والمشاعر الصادقة لما لمسه من تشجيع خلال مشاركته في فيلم "الخلية" لأحمد عز.

في سياق متصل، يجري صناع العمل حالياً التعاقد مع النجوم العرب والمصريين والأجانب بصفة رسمية، ومنهم من جرى التعاقد معهم بالفعل للبدء في التصوير في عدة لوكيشنات متفرقة بمصر، وذلك في منتصف الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن مسلسل "الشيطان" يضم نخبة من النجوم وهم سامر المصري، مارجو حداد، جمال الزناتي، مايا، سوسلان فيداروف، أحمد العمدة، الكساندرا بوسنيكافا، كلوديا حنا، وآخرون، وهو من إنتاج سفيان الزناتي وقصة جمال الزناتي ومدير تصوير مارك عوني وإخراج إيهاب عمرو.

يذكر أن آخر أعمال الفنان السوري سامر المصري في مصر، هو فيلم الخلية بطولة كل من أحمد عز، أمينة خليل، محمد ممدوح، أحمد صفوت، سامر المصري وآخرين وهو من سيناريو وحوار صلاح الجهيني وقصة وإخراج طارق العريان.