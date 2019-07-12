حالة نشاط يشهدها عدد كبير من الفنانين فى الوقت الحالى، حيث هناك حالة من الزخم الدرامى، بخمسة مسلسلات جديدة، ذات قصص مختلفة، تستقبلها القنوات الفضائية فى الشهور القليلة المُقبلة، وهى «حواديت الشانزليزيه» و«بلا دليل» و«قيد عائلى» و«نصيبى وقسمتك» و«البيت الكبير».

وفتحت بعض استديوهات التصوير أبوابها خلال الأيام القليلة الماضية، إذ انطلق تصوير «حواديت الشانزليزيه» الأربعاء الماضى، بينما «بلا دليل» ستكون أول مشاهده اليوم السبت، ويُعد هذا العمل، هو التجربة الثانية للكاتبة إنجى علاء، أما الجزء الثالث من «البيت الكبير» فسينطلق خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، والذى تدور أحداثه حول مشاكل الإرث وما يُسببه بين أفراد الأسرة الواحدة.

مؤلفة "حواديت الشانزليزيه": "سينرجى" تحمست للمسلسل.. ونسعى لعودة السلوكيات الحميدة

وقالت الكاتبة نهى سعيد، مؤلفة «حواديت الشانزليزيه»، إن هذا العمل كاد ألا يخرج للنور، لولا تحمس شركة «سينرجى» لمالكها المنتج تامر مرسى، وكذلك المُشرف العام حسام شوقى: «بعيداً عن إعجابهم بالفكرة، لكن حماسهم كان يكمن فى الدفع بمواهب شبابية وضخ دماء جديدة، ودعمهم، وتذليل الصعوبات أمامهم، وتوفير السبل والإمكانيات التى تُسهم فى نجاح العمل»، واصفة قرار الشركة المُنتجة بـ«المجازفة الكبرى»، كون القائمين على المشروع من الشباب، حيث إن المخرج مرقس عادل، تُعد هذه المرة هى الأولى له فى الدراما.

وأكدت «سعيد» لـ«الوطن» أن الاتجاه لكتابة المسلسل من 45 حلقة ليس مقصوداً، إذ إن طبيعة القصة تتحمل أكثر من مائة حلقة: «لن نسعَى إلى التطويل وإصابة المُشاهد بالملل، وإذا شعرنا ولو للحظة أن هناك مطاً فى الأحداث لن نُقدمه فى 45»، لافتة إلى أن فترة الخمسينات من القرن الماضى، التى تدور حولها قصة المسلسل، كانت غزيرة بالأحداث: «نركز فى العمل على السلوكيات الحميدة التى اختفت حالياً، مثل الأخلاق والتعامل مع الغير.. مصر عظيمة».

وأشارت إلى أن المنافسة مع الأعمال الدرامية الأخرى لا تشغلها، حيث تُركز على «حواديت الشانزليزيه» فقط، وأن يُصبح «رقم واحد»، مؤكدة أن فريق العمل كله يسعى جاهداً لظهور المسلسل على مستوى عالٍ من الاحترافية، لافتة إلى أنها ما زالت فى مرحلة الكتابة حالياً، إذ انتهت من 80% تقريباً.

ومن جانبه، قال السيناريست محمد رجاء، مؤلف «قيد عائلى»، إن موعد تصوير الحلقات الجديدة، لم يتحدد بعد، لكن من المُفترض انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث إن فريق العمل فى مرحلة التحضيرات حالياً، لافتاً إلى أن الجمهور تعلق بالحلقات الأولى من المسلسل، ويتحمس للجزء الجديد: «أعتقد أن هذه الحلقات قد تواجه صعوبة فى اقتناص المُشاهد مُجدداً، فى حال عدم تعلق الجمهور بالحلقات الأولى، لكنه ارتبط بالأحداث وكذلك الشخصيات».

وأشاد «رجاء» لـ«الوطن» بالنشاط الدرامى فى الفترة الحالية: «بات ملحوظاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، بأن هناك إنتاجاً درامياً خارج شهر رمضان، لأن الإيقاع اليومى فى هذا الشهر أعتقد أنه عكس توقعات الكثير بأن الأعمال الدرامية تحظى بمُشاهدات ضخمة»، مؤكداً أنه لن يبحث عن المُنافسة اللحظية مع العرض الأول: «أنتظر مدى تحمس الجمهور للمسلسل بعد عشر سنوات، وهل يحظى باهتمامهم من عدمه، ويتوقف ذلك على مدى قوة الدراما، لذلك أركز وقت الكتابة على الموضوع والقيمة فضلاً عن التسلية وأن تلمس الناس فى أى وقت».