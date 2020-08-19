الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم في مالي

جددت الجزائر رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم في مالي، مؤكدة أنه لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأربعاء، أن "الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم طبقا لأدوات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة لا سيما بيان الجزائر لسنة 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الراشد لسنة 2007".

وأكد البيان أنه "لا يمكن خرق عقيدة الاتحاد الأفريقي في مجال احترام النظام الدستوري"، مضيفا أن "الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي، البلد الشقيق والجار"، داعية جميع الأطراف إلى احترام النظام الدستوري والاحتكام لرجاحة العقل من أجل الخروج من الأزمة سريعا.

وأشار إلى أن صناديق الاقتراع هي وحدها الكفيلة، بأن تشكل سبل الولوج إلى السلطة والشرعية.