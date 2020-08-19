إقامة مكرسة في إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين

أتمّ الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة المنيا، صلوات تكريس لإحدى طالبات التكريس التي أنهت فترة الاختبار بنجاح، وتسمت المكرسة الجديدة باسم "تاسوني بربارة".

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، إنَّه تمّ قبول فتاة أخرى للخضوع لفترة الاختبار في بيت المكرسات التابع لإيبارشية ملوي.

وأضافت الكنيسة، أنَّه تمّ قبول فتاة جديدة للخضوع لفترة الاختبار الرهباني بدير البتول للراهبات بقرية دير أبو حنس، التابع للإيبارشية.

وأقيمت صلوات التكريس والقداس الذي تلاها في دير البتول.