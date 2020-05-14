وفاة الأنبا رويس الأسقف العام.. سكرتير الباباوين "كيرلس وشنودة"

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا رويس، الأسقف العام، عن عمرا يناهز 81 عاما.

والأسقف الراحل وُلِدَ في ميت غمر سنة 1939 باسم "مختار فهمي المنياوي"، وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1962، وقام برهبنته الأنبا شنودة وقت أن كان أسقفًا للتعليم باسم الراهب متياس السرياني، في دير السريان بوادي النطرون، ورسم قسا في 2 يناير 1966، ثم رقي قمصا في 25 يونيو 1967,

والراحل، انتدبه البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 للكنيسة في أكتوبر 1966 سكرتيرًا له، ثم مُشْرِفًا للإكليريكية، وهرب من رسامته أسقفًا لدمياط في عام 1969؛ إذ اعتذر عن الرسامة واعتزل بالدير، وعاد مشرفا للإكليريكية في عام 1970، وأرسله الأنبا أنطونيوس القائم قام البطريركي إلى إنجلترا عام 1971 ليرعى الأقباط في لندن، ثم عُيِّنَ سكرتيرًا للبابا شنودة الثالث في نوفمبر 1971، وهرب من الأسقفية مرارًا، وأخيرًا سيمَ أسقفًا عامًا في عيد العنصرة سنة 1977، وكان ينتدبه البابا شنودة الثالث للإشراف على كنائس المهجر.

ويعد الأنبا رويس، أول أسقف يتوفي في زمن كورونا، وكانت تعليمات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قاصرة صلوات الجنازة على أسرة المتوفين فقط، إلا أنّها لم تعلن حتى اللحظة تفاصيل جنازة الأسقف الراحل.