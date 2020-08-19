كيف أوقف قرار التموين بخفض وزن الرغيف "هدر أموال الدعم"؟

جاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية مساء الإثنين، للإعلان عن خفض وزن الرغيف البلدي المدعم ليصل لـ90 جرامًا بدلًا من 110 جرامات، ليفتح تساؤلات للبعض عن سبب هذا القرار، لتكون الإجابة الواردة من ديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنَّ القرار يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم دون المساس بالسعر، ويليق بالمواطن المصري، وبعيدًا عن الهدر، فماذا تقول وزارة التموين عن الهدر فيما يتعلق بالخبز المدعم؟

في يوليو 2017، قدر وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي في تصريحات تلفزيونية وصحفية نسب الهدر في الأقماح والدقيق بنسبة 10% من قيمة الدعم المخصص للخبز بنحو 4.5 مليار جنيه، وهو ما دعمه أيضًا حديث نقيب الفلاحين حسين أبو صدام لـ"الوطن"، مبديًا دعمه لقرار التموين بخفض وزن الرغيف

أسباب نقيب الفلاحين في دعمه لقرار التموين، هو أن دعم رغيف الخبز يزيد من معدل استهلاكه ويجعل البعض يستخدمونه لتغذية المواشي والدواجن بديلًا عن الأعلاف لرخص ثمنه، وعليه فالقرار الخاص بتخفيض وزنه، سيجعل المواطن يتجه للحصول على ما يكفيه فقط، وليس ما يزيد على حاجته، وهو يمثل أيضًا عدالة في التوزيع بأن جميع مستحقي الخبز المقيدين على قواعد بيانات التموين ويقدر عددهم بـ73 مليون مصري.