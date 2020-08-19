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ريهام حجاج تهنئ حلاوة بعد فوزه في مجلس الشيوخ: "مبروك يا روح قلبي"

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خالد فرج
05:50 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
ريهام حجاج

ريهام حجاج

هنأت الفنانة ريهام حجاج، زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام.

ونشرت حجاج صورة لزوجها، وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا روح قلبي، يا سيادة النائب، يا حبيبي ونصي التاني، مبروك فوزك في انتخابات مجلس الشيوخ، وربنا يعينك على خدمة دائرتك، تحيا مصر".

وكانت ريهام حجاج، شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة محمود حميدة، خالد النبوي، كريم قاسم، محمود حجازي، نبيل عيسى، رباب ممتاز وكوكبة من النجوم.

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