حملات على المخابز البلدية بالقليوبية لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة

تابع عربي عبد الحليم مدير مديرية التموين بالقليوبية، اليوم، تطبيق منظومة الخبز الجديدة بعدد من المخابز البلدية، وذلك برفقة مديري الإدارات والرقابة المركزية بالمديرية.

وخلال الجولة، تأكد "عبد الحليم"، من وزن رغيف الخبز، وكذلك الالتزام بوزن 90 جرامًا، حفاظًا على حقوق المواطنين.

كما حرص مدير تموين القليوبية، على مناقشة المواطنين واستطلاع آرائهم حول جودة رغيف الخبز، موضحًا أنه تم طمأنة المواطنين أن منظومة الخبز الجديدة لن تمس حقوق المواطن، حيث أن سعر الرغيف كما هو وحصة المواطن من الخبز اليومية لم تتغير.

وطالب "عبدالحليم" المواطنيين بالاتصال بغرفة عمليات المديرية في حال وجود أي شكوى، مؤكدًا أنه سيتم الاستجابة والوقوف على مشاكل المواطنيين فوراً.

كما قام مديرو الإدارات والعاملين على مستوى المحافظة بالمرور على جميع المخابز البلدية، للتأكد من وزن الرغيف، وتطبيق منظومة الخبز الجديدة على جميع الإدارات التابعة لمديرية تموين القليوبية.