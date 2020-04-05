تموين القليوبية يضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل محلين بكفر شكر

ضبطت مديرية التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، 4300 سرنجة، و106 كمامات و46 ترمومتر حرارة، و39 عبوة جل مطهر، و360 جوانتي، و43 عبوة كحول إيثيلي، و5 عبوات أخرى بلستيك 80 ملل، كلها مجهولة المصدر، داخل محلين لبيع المستلزمات الطبية، خلال حملة على محال المستلزمات الطبية والصيدليات في مدينة كفر شكر.

وبالتفتيش على إحدى الصيدليات، تم ضبط 12 عبوة كحول إيثيلي مجهول المصدر، و100 قفاز طبي لا توجد لها فاتورة رسمية وكذلك 200 كمامة وجركن عبوة 1 لتر من الكحول الإيثيلي مجهول المصدر.

تم تحرير محاضر بالمخالفات التي تم رصدها، وإحالتها للنيابة لاتخاذ اللازم حيالها.

وعلى صعيد آخر، أكد عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن جميع المخابز بالقليوبية، تعمل بصفة مستمرة جميع أيام الأسبوع، وكذلك تجار السلع التموينية لتغطية احتياجات المواطنين على مدار الأسبوع.