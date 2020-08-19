تحقيقات فيديو التنمر بـ"معاق" باستخدام كلب: 4 اتهامات وقرار حبس

أربعة اتهامات وقرار حبس على ذمة التحقيقات، كانت نتيجة قيام شابين بالتنمر على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخدام كلب لتخويفه.

تفاصيل الواقعة التي تداولت مشاهدها المصورة وسائل التواصل الاجتماعي، ورصدتها النيابة العامة، تشير إلى أن المتهمين أرهبا المجني عليه، بإطلاق الكلب عليه لعضه، ليسخرا منه، مستغلين ضعفه، ولذلك أمرت النيابة بالقبض عليهما، والتحقيق معهما، بعد تحديد هويتهما.

ونسبت النيابة لهما عدة اتهامات، تمثلت في تعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، ونشر وإذاعة مقطع مصور له عبر وسائل التواصل من شأنه الإساءة إليه والتعريض به، وانتهاك حرمة حياته الخاصة، وإطلاقهما كلبًا عليه، ما تسبَّب عنه أذاه والضرر به.

تحقيقات الواقعة، أفادت بأن المتهمين أنكرا خلال استجوابهما ما نُسب إليهما من اتهام، مُدعيين أنَّ آخرَيْن ارتكبا الواقعة، بينما كانا قد أقرَّا بارتكابها في محضر ضبطهما، في حين أن المجني عليه وشقيقه، اتهماهما بارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.