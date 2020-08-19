أصحاب شركات سياحية عن وقف رحلات العمرة برأس السنة الهجرية: خراب بيوت

أجمع عدد من أصحاب الشركات السياحية على سوء الأوضاع خلال هذه الفترة، بسبب عدم صدور أى قرارات جديدة من السلطات السعودية، بشأن عودة رحلات الحج والعمرة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا، ومن ثم توقف رحلات العمرة المعتادة بحلول رأس السنة الهجرية، ما أثر عليهم بالسلب، لاعتمادهم على تلك المواسم كل عام.

"من ساعة انتشار فيروس كورونا واحنا حالنا واقف، ومش عارفين لحد امتى"، بهذه الكلمات بدأ محمود العجوانى، صاحب إحدى شركات السياحة، بمحافظة الغربية، عند حديثه عن قرار السعودية بوقف رحلات العمرة حتى الآن، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنعها رحلات العمرة، المعتادة كل عام بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، فيقول: "كنا فاكرين إن الدنيا هترجع لطبيعتها، وهيكون فيه رحلات عمرة وحج عشان نعوض الخسارة".

وأضاف "العجواني" أن السلطات السعودية لم تعلن حتى الآن عن موعد محدد لبدء رحلات الحج والعمرة من جديد، بعد توقفها هذا العام: "السنة دي خسرنا أغلب مواسم الحج والعمرة، وده بيمثل خسارة كبيرة على جميع الشركات السياحية".

من جانبها تقول مروة محمد، بإحدى شركات السياحة، بمنطقة وسط البلد، إنه منذ بداية انتشار الفيروس والأوضاع الاقتصادية داخل شركات السياحة تنتقل من سيء للأسوأ، لعدم وجود حجوزات للسفر للحج أو العمرة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ضياع موسم عمرة رأس السنة الهجرية: "هنفضل على الحال ده لحد ما يظهر مصل لفيروس كورونا، عشان ترجع الحياة زى ما كانت".

وأضافت أن شركات السياحة لم تسترد من الجهات السعودية حتى الآن قيمة برامج العمرة الملغاة بسبب "كورونا".

وأشارت "مروة" إلى حجم الخسائر التى ستحدث في حال استمرار إلغاء الرحلات: "لو الوضع استمر على كده، فيه شركات كتير هتقفل، لإنها مش هتلاقي مكسب".

وتابعت أن هناك أعدادًا كبيرة من الراغبين فى السفر لعمل عمرة بموسم رأس السنة الهجرية، ولكن الإجراءات الاحترازية للفيروس، منعت تحقيق ذلك خلال الفترة الراهنة، وذلك على حد قولها: "ربنا يسترها علينا ويعدي أزمة الفيروس دي على خير".

لم يختلف الوضع كثيرًا عند وليد شعبان، صاحب إحدى شركات السياحة بمنطقة وسط البلد، فيقول: "قرار السعودية بمنع الرحلات ليها صادر بقاله مدة، ومع كده لسه لحد دلوقتي مفيش أي جديد عنه"، مضيفًا أن هناك مسافرين لديهم التأشيرات منذ بداية انتشار الفيروس، وصدور قرار بتوقف الرحلات، ولا يعرفون متى ستتاح لهم الفرصة للقيام برحلاتهم: "كل الناس اللي معاها تأشيرات للسفر مستنين قرار عودة الرحلات مرة أخرى، عشان يقدروا يسافروا".

وأشار "وليد" إلى أن قرار السعودية السابق صدر دون تحذيرات مسبقة بمنع الحجز، كى يعطى فرصة للمواطنين بأخذ احتياطاتهم وتأجيل موعد سفرهم، لحين تحسن الأوضاع: "مفروض كان يبقى فيه إنذار قبل القرار بفترة، على الأقل الناس كانت تقدر تأجل حجزها، بدل ما فلوس الحجز والتأشيرة تروح عليهم".

وأنهى "وليد" حديثه، بقوله: "الفيروس موجود بقاله فترة كبيرة، ومش عارفين الدنيا رايحة فين، أو هنعمل إيه مع الناس إللي هيروح عليهم الحجز".