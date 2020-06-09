"الغرف": شركات سياحة و"كافيهات" غيرت نشاطها إلى بيع خضراوات وفاكهة

دفعت أزمة فيروس «كورونا» الكثير من العاملين فى قطاع السياحة وأصحاب المقاهى إلى تغيير نشاطاتهم للعمل فى مجال بيع الخضراوات والفاكهة.

وكشف عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية عن حركة كبيرة لتغيير النشاط التجارى للعاملين بالقطاعات التى توقفت بسبب تداعيات أزمة كورونا والإغلاق الكامل الذى أقرته الحكومة منذ أول الأزمة.

رئيس غرفة أسوان: توقف أنشطة السفر بسبب انتشار "كورونا" كبّد العاملين خسائر طائلة

وقال محمد أبوالقاسم رئيس غرفة تجارة أسوان لـ«الوطن» إن عدداً كبيراً من أصحاب النشاط السياحى وأصحاب المقاهى السياحية بالمحافظة تحول إلى تجارة الخضر والفاكهة ونشاط المحاجر، نتيجة الخسائر التى حدثت للنشاط، وقال إن العاملين بهذه المجالات تكبّدوا خسائر طائلة نتيجة توقف قطاع السفر والسياحة وتراجع حركة الطيران العالمى.

من جهته، قال حاتم عبدالغفار رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ إن عدداً كبيراً من تجار الملابس والمقاولات قام بتغيير نشاطاته إلى مجال «السوبر ماركت» والخضر والفاكهة.

وقال إن قرار وزير الإدارة المحلية بوقف أعمال البناء دفع عدداً كبيراً للتحول من محال بيع البويات والسيراميك إلى القطاع الغذائى لمواجهة الأعباء.

من جهته، كشف عفت صلاح سكرتير شعبة أصحاب المقاهى بغرفة الإسكندرية تحول عدد كبير من المقاهى إلى بيع الخضر والفاكهة وتغيير نشاطها بمحال بقالة كفرصة بديلة للتخلص من خسائر أزمة كورونا، وذلك لمواجهة الأعباء والالتزامات الحياتية.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من أصحاب المقاهى قامت بإنهاء تعاقداتها مع المالكين وبيع المعدات لعدم القدرة على دفع القيمة الإيجارية فى تلك الظروف الصعبة واللجوء إلى بيع الخضر والفاكهة، أو التحول إلى التجارة العشوائية، وتقديم المشروبات «تيك أواى» فى الشوارع.