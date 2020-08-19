عبد الرحيم كمال: "القاهرة كابول" انتظرونا رمضان 2021

شوّق الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، جمهوره، بنشر صورة من السيناريو الخاص بمسلسل "القاهرة كابول" عبر حسابه الخاص بـ "تويتر": "انتظرونا رمضان 2021".

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول" يسرد ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي الذي يجسد شخصيته، الفنان طارق لطفي، الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبدالوهاب.

"القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.