الحالات المحظور بها التصالح على مخالفات البناء بعد مد المهلة

في الفترة الأخيرة، حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ العقوبات على مخالفات البناء، ما جعل وزارة التنمية المحلية توجه الوحدات المحلية إلى ضرورة التفاعل مع المواطنين في طلبات التصالح على مخالفات البناء، وبعد أن كان من المقرر أن تنتهي مدة التصالح على مخالفات البناء 15 أغسطس الجاري، أعلن مجلس الوزراء مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الحالات المحظور بها على مخالفات البناء:

الحالات المحظور فيها التصالح على مخالفات البناء

1- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

3- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

4- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

6- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

7- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأيضا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.