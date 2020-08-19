المنيا تتلقى 38 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، بلغ حتى أمس الثلاثاء، 38286 طلبًا.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة في المرحلة الأولى، والتي بدأت منذ إعلان التصالح وحتى 14 يوليو الماضي بلغت 28306 طلب تصالح، والمرحلة الثانية منذ 15 يوليو وحتى 18 أغسطس الجاري، بلغت 9980 طلب تصالح، وذلك عقب صدور قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة المخالفة لمدة شهر آخر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأكد المحافظ انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، إضافة الى أيام العطلات والإجازات الرسمية، مناشدًا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح قبل 15 يوليو بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية، وسداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع للتوجه إلى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.