الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "إصرار – 9"

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود ذي جانبين "إصرار – 9"، والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية "المايلز" ، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

ونشر متحدث القوات المسلحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المشروع تضمن المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنظيم للمعركة وتحقيق المهام المخططة في التوقيتات المحددة، وجرى تنفيذ المشروع بإستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع، ظهر خلال المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة المركزية العسكرية وتهنئتهم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عددًا من المواقف التكتيكية المفاجئة، للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير المعركة.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.