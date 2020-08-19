التموين تمد صرف سلع فارق الخبز إلى نهاية أغسطس

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتي نهاية الشهر بدلاً من العشرين من كل شهر.

وقال المصيلحي أن قرار المد يأتي من واقع إلتزام الوزارة منذ بدء أزمة كورونا لتسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقة الدعم طوال الشهر بما فيها سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس أمام محال البقالة التموينية.

من جانبها أكدت شركتي الجملة العامة والمصرية، أنها تصرف كل احتياجات بقالي التموين ومشروع جمعيتي من السلع والتي يصل عددها لـ 20 سلعة أساسية ومنها (أرز وزيت وسكر ومكرونة ومساحيق) وغيرها من السلع الأخرى، مؤكدة أن مخازنها مفتوحة لبقالي التموين وفروع جمعيتي لحصولهم على كل احتياجاتهم لصرفها لمستفيدي الدعم على بطاقة التموين الذين يصل عددهم لـ64 مليون مواطن.