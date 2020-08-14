الحكومة: لا صحة لطرح السلع بـ"ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق سعرها بالسوق

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لطرح السلع بمبادرة "ما يغلاش عليك" بأسعار تفوق نظيرتها بالأسواق.

ونقل "المركز"، عن جهاز حماية المستهلك في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عنه منذ قليل، قوله إن المبادرة تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تصل نسب التخفيضات لكافة الشرائح على السلع المطروحة بالمبادرة إلى نحو20٪، مقارنة بنظيرتها المتداولة بالأسواق وبجودة أعلى.

وأشار "الجهاز" لتقديم خصم إضافي لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصي 1000 جنيه للبطاقة، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المنتج المحلي ودعم محدودي الدخل.

وأشار إلى أن المبادرة تتيح المبادرة للمستهلكين آلية شراء المنتجات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني "WWW.MOBADRA.GOV.EG"، كما تسمح بالشراء بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع 4 بنوك مصرية وشركات التمويل الاستهلاكي، ويستفيد من هذه المبادرة جميع المقيمين في مصر (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، كما يتم تقديم خصم إضافي لحاملي بطاقات السلع التموينية، بمبلغ 200 جنيه لكل فرد، بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة، بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للمساهمة في دعم محدودي الدخل.