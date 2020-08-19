حريق ضخم بولاية تكساس الأمريكية والسلطات: سيستمر إلى الغد

قالت وسائل إعلام أمريكية إن حريقا ضخما وقع بمنطقة صناعية في ولاية تكساس الأمريكية، وسط تأكيد من السلطات أن النيرات ستتواصل حتى الغد.

وقال شهود عيان إنهم يستطيعون رؤية ألسنة اللهب جراء الحريق والدخان من على بعد أميال من موقع الحادث، الذي نجم عن سقوط بعد أسلاك التيار الكهربائي.

وأكدت السلطات الأمريكية أنه لا يوجد مصابين لكن الحريق سيتواصل حتى ينتهي غدا.

وقالت إحدى السيدات إنها لأول مرة ترى هذا الحجم من اللهب العملاق، مشيرة إلى أنها سمعت صوت انفجار كبير.