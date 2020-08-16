أمريكا تسجل أكثر من 1000 حالة وفاة يومية بسبب كورونا في أغسطس الجاري

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة يومية بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الشهر الجاري.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت 1029 حالة وفاة أمس السبت.

وكانت وزارة الصحة في ولاية "فلوريدا" الأمريكية، اعلنت في وقت سابق، تسجيل 6352 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد و204 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية بلغ 569 ألفا و637 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 9 آلاف و345 حالة.