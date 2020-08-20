ضبط صيدليين اثنين روجا عقاقير مخدرة بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صيدليين اثنين، لقيامهما باستغلال عملهما في صيدليتين بمدينة نصر، لبيع العقاقير المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وترويجها على عملائهما متخذين من الصيدليتين مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

حيث ضبطت الشرطة بحوزة كل منهما أعداد كبيرة من الأقراص والعقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، و4 هواتف محمولة، ومبالغ مالية.