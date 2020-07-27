نيابة سفاجا تحقق في واقعة تهريب أقراص مخدرة داخل شاحنة بـ23 مليون جنيه

تحقق نيابة سفاجا بالبحر الأحمر، في واقعة ضبط الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا محاولتي تهرب جمركي لكمية من أقراص الكبتاجون المخدرة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 2009 وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

كانت معلومات سرية لمباحث ميناء سفاجا وإدارة الحرة بجمرك سفاجا تم الاشتباه في أحد السائقين "م.ر.ا" بوكالة ملاحية يعتزم تهريب كمية من الأقراص المخدرة لداخل البلاد وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية لتفتيش السائق عقب نزوله من على متن إحدى العبارات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية القادمة من ميناء ضبا السعودي فتبين وجود كيس بلاستيك يحتوي على منظفات ومواد غذائية متنوعة أسفله 61 كيس بها 58285 قرص من عقار الكبتاجون المخدر بوزن قائم 10 كيلو و200 جرام وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 23 مليون جنيه.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي تم ضبط كمية متنوعة من مستحضرات تجميل (كريمات وشامبوهات وعطور) مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب القادمين وبلغ التعويض الجمركي المستحق 78000 جنيه .

فيما قرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة وذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.