وزارة الري تعلن الاتفاق على خطوات سير مفاوضات السد الإثيوبي

أصدرت وزارة الري بيانًا اليوم الأربعاء، أكدت فيه عقد اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بناءًا على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020.

وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية والري اتفقوا على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية، حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة على أن تواصل عملها وعرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث يوم الجمعة المقبل، في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس.