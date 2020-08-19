وزير التعليم العالي: ننسق مع السودان لإعادة فتح جامعة القاهرة بالخرطوم

قال د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تتواصل مع نظيرتها السودانية، لإعادة عمل جامعة القاهرة فرع الخرطوم.

وشدد عبد الغفار، على أن جامعة القاهرة فرع الخرطوم، مخصصة للطلاب الذين يحملون الجنسية السودانية فقط.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، التوافق مع الأشقاء في السودان على عودة فرع جامعة القاهرة في السودان.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التعليم العالي بالعمل على الإسراع بعودة الكليات المختلفة تباعا بهذا الفرع، كما كلّف جميع الوزراء المعنيين بالتواصل المباشر مع نظرائهم السودانيين؛ بهدف ترسيخ العلاقات المشتركة، وتعزيز أُطر التعاون بين البلدين.