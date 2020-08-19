رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية: نهدف لإلحاق الطلاب بالثورة الصناعية

قال الدكتور محمود نعمة الله، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الدولة المصرية حاليا يعاد ترتيبها حتى تتبوأ مكانة متقدمة تعليما متقدما عالميا، وكان أحد الأهداف هو إنشاء جامعات تكنولوجية تطبيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة وتحقيق أهداف خطة مصر 2030.

وأضاف "نعمة الله"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن التعليم التكنولوجي هو تعليم تطبيقي به نسبة الدراسة العملية بنسبة 60%، والدراسة النظرية نسبتها 40%، ويقوم ذلك التعليم عبر شراكات حقيقية مع شركات ومصانع عالمية حتى يتفرغ الطالب يوم أسبوعيا ليذهب ويتابع العمل والأداء في تلك الشركات والمصانع والتدريب في الإجازة الصيفية، موضحا أن مثل تلك الشراكات تعزز لجميع خريجي تلك الكليات الالتحاق بسوق العمل المصرية والدولية بمهارات متقدمه، حيث إنه ومع حضور الطلاب لمهام العمل يوم واحد بالأسبوع يكون قد أحيط علما وأصبح أحد أجزاء نظام العمل بتلك الشركات: "بيكون عنده فرصة عالية جدا للعمل".

وأكد أن تخصصات الجامعة هي 4 برامج تخصصات جديدة من علوم المستقبل، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والـIT والميكاترونيكس، وسيتم طرح عدد جديد من التخصصات الحديثة التي تلبي التكنولوجيات الحديثة واحتياجات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن الطالب سيجد فرص عمل سهلة بعد تخرجه من الجامعات، ويتم قبول الطلاب من الثانوية العامة والتعليم الفني، مع إخضاع كافة الطلاب لامتحان قدرات قبل الموافقة على الالتحاق.