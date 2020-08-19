التموين: تخفيض وزن الرغيف جاء لوقف إهدار أموال الدعم

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أسباب اتخاذ قرارها بتوحيد وزن الرغيف البلدي بـ90 جراما لجميع أنواع الخبز البلدي، جاء لأن استمرار الوضع السابق هو إهدار لأموال الدعم، وكذلك السماح لكل من تسول له نفسه العبث بالدعم.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الوضع السابق كان يمثل حالة من عدم الرضا لأصحاب المخابز عن التكلفة السابقة، وبالتالي سيكون هناك عدم رضاء عن المنظومة من جانبهم، وينعكس ذلك على جودة ومواصفات الرغيف وكان لابد من الاستجابة لمطالبهم بتعديل التكلفة، وهو ما حدث.

وأشارت الوزارة إلى استمرار ضمان جودة ومواصفات الرغيف أياً كان نوعه، والحفاظ على سعر رغيف الخبز ثابت كما هو 5 قروش للمواطن.