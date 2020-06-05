"التموين" تنفي زيادة سعر الرغيف المدعم: لم يتغير منذ 20 عاما

قال المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن كل قوانين التجارة الداخلية والتموين والقرارات الوزارية الملزمة يتم تطبيقها من خلال الجهاز الرقابي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتاً إلى أن الجهاز الرقابي يتكون من أكثر من 4600 مفتش بمتوسط حوالي 1200 حملة يوميا تجوب الأسواق وتتأكد من تطبيق كافة القرارات والقوانين الخاصة بالتجارة الداخلية والتموين.

وأضاف حسام الدين، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك جهازا تشرف عليه الوزارة وهو جهاز حماية المستهلك والذي لديه أيضاً ذراع رقابية تقوم بتنفيذ القانون بجانب شركائنا في وزارة الداخلية ومباحث التموين الذين شاركوا معنا في تنفيذ القرار الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا داخل كل المحال التجارية، مؤكداً أن هناك قوى رقابية كبيرة تشارك في تنفيذ القرار.

وتابع، أنه في حالة أي مخالفة يقوم الرقابي بتحرير محضر لصاحب المتجر وإرساله للنيابة التي تتخذ الإجراءات اللازمة ضده، مشيراً إلى شائعة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم فهناك لدينا قاعدة بأنه لا مساس بسعر رغيف الخبز وعند وجود أي شائعة من هذا النوع بالصفحة الرسمية لوزارة التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة، وبيانات تصدر طوال الوقت وأي شيء في قرارات وزارة التموين يتم إعلانه.

وطمأن كل المواطنين أنه لا أساس لشائعة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وأنه لأول مرة يسمع هذه الشائعة، وأن سعر رغيف الخبز ثابت من قبل سنة 2000 ولم يتم المساس به منذ 20 عاما.