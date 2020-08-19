نجدة الطفل يوضح عقوبة التنمر بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

قال صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن النائب العام قرر حبس الشخصين اللذين عرضا أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر، وسيجري معاقبتهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف لـ50 ألف جنيه.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قضائية "الحياة"، أن الخط يسعى إلى استصدار قانون من قبل مجلس النواب ضد التنمر الذي ينال من عدد من الأشخاص ويقضي بترويع الآمنين، موضحًا أن خط المجلس رصد وجود فتاة تعمل كخادمة في منطقة الهرم بالجيزة لدى ضابط سابق وزوجته المغربية، وتعرضت للتعذيب والضرب، وجرى سكب زيت مغلي عليها بحروق وصل نسبتها لـ90% من جسدها.

وأكد أن الطفلة جرى استجوابها في نيابة كفر الشيخ أمس، وأقرت بأن هؤلاء الأشخاص هم من اعتدوا عليها بالضرب وأحدثوا بها تلك الكدمات والعاهات المستديمة، مشيرًا إلى أنه سيجري تحويل الضابط وزوجته إلى النيابة المختصة للنظر في تلك القضية ومن ثم الحكم عليهما.