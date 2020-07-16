بلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك: ارتكب جريمة تنمر في حق الشعب

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك بتهمة ارتكابه جريمة التنمر في حق الشعب المصري.

وقال صبري في بلاغه: نلتمس من سعادتكم إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في البلاغ التالي: تعدت كل حدود الأدب والاحترام وزادت عن حدها بذاءات وتطاولات المبلغ ضده بل تعدت ذلك وبدأ يخوض في الأعراض وسمعة كل من يختلف معه واختلاق قصص وأحداث من خياله الملوث للإساءة ولتشوية السمعة بخلاف الألفاظ البذيئة التي يعف اللسان عن ذكرها متخذا منبرا لنشر هذا التلوث من خلال إحدى القنوات الفضائية تسمى قناة الزمالك وبذلك فقد ارتكب المبلغ ضده جريمة التنمر المنصوص عليا يالمادة رقم (309 مكرراً ب) من قانون العقوبات والتي أوردت تعريفاً للتنمر.

ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، قد حددت المادة المعدلة المذكور، أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن ذلك يحق للمبلغ التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا اصدر امر سعادتكم وبعد مشاهدة الاسطوانة المدمجة المرفقة والمقدمة كدليل اتهام إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده وإدراجه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية.