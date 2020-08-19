محمود مسلم: نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ تجاوزت "شورى الإخوان" 2012

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، إن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ معقولة ومقبولة، إذا ما قورنت بنسبة التصويت في مجلس الشورى في عام 2012.

وتابع خلال حواره في برنامج "كل يوم" على قناة ON E، نسبة التصويت في انتخابات عام 2012، كانت 12.9 أي حوالي 6 ملايين ناخب، في حين أن النسبة الحالية في ظل كل الظروف وصلت لـ14.2، أي ما يعادل 9 ملايين مواطن.

وقارن مسلم بين الظروف التي أجريت فيها انتخابات مجلس الشورى في عام 2012، من زخم ودعوات للحشد، سبقها نسبة مشاركة في انتخابات مجلس النواب وصلت لـ54%، وهي أعلى نسبة مشاركة من المواطنين في الانتخابات في تاريخ مصر، في حين أن الوقت الحالي يعاني العالم كله من الخوف من فيروس كورونا، إلى جانب دعوات المقاطعة الإخوانية.

وأكد مسلم أن الإخوان تروج طول الوقت لأشياء مغلوطة، أفقدتهم الثقة التامة من المواطنين، والتي حاولوا طوال سنوات طويلة اكتسابها بالكذب والتدليس.

وقال مسلم، إن من أبرز دلائل تراجع الإخوان، أنه أصبح "عليهم ثأر في كل قرية في مصر".

وقال مسلم، إن مجلس النواب يختلف تماما عن مجلس الشيوخ، مشيرا إلى نسبة المنافسة أكبر وأصعب في النواب عن الشيوخ، فضلا عن أن فرص المستقلين ستكون أفضل وستزيد عن الشيوخ.

وأكد مسلم أن الغني في مجلس الشيوخ يزداد غنا والفقير يزداد فقرا، في إشارة إلى أن كبر الدوائر يساعد الأحزاب الكبيرة في الفوز بنسبة أكبر في انتخابات الشيوخ، موضحا أن المستقلين فرصهم أفضل في الدوائر الضيقة في انتخابات مجلس النواب.

وعن أهمية مجلس النواب، قال إن المجلس سيخلق حالة إضافية من الثقة، كون المواطن سيشعر بخروج قوانين على درجة عالية من الدقة، بعد مناقشتها في غرفتين تشريعيتين.