بالتفصيل.. ضوابط الحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في بنك ناصر الاجتماعي، قرض تمويل المصروفات المدرسية، لتخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية ودعم الأسر من الشرائح الأدنى في الطبقة الوسطى التي تنفق على تعليم أولادها لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس والارتقاء بمستوى التعليم.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي الفئات المستهدفة للحصول على تمويل المصروفات الدراسية، ضوابط الحصول عليها، الضمانات، والإجراءات، وفقا لما أعلنه بنك ناصر الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستهدفة للحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

ـ الولي الشرعي أو الأم في حالة وفاة الأب، حيث يتم منح هذا التمويل للعديد من فئات المجتمع من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وورثته، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

ضوابط الحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

ـ إعفاء المستفيدين من أصحاب المرتبات من تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك والاكتفاء بتعهد من جهة العمل بالتحويل حال طلب البنك ذلك (تحت الطلب) في حال الحصول على التمويل لمدة 10 شهور.

ـ إعفاء المستفيدين من تقديم الضامن (أصحاب المرتبات والمعاشات وورثته) في حال الحصول على التمويل.

ـ حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كامله تكون مدة التقسيط سنوات كاملة .

ـ تقديم خطاب من المدرسة يفيد السنة الدراسية للطالب وقيمة المصروفات، ومن ثم يتم استخراج شيك باسم المدرسة بحيث يتم منح التمويل بنسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية مع الالتزام بالحد الأقصى لعبء الدين.

الضمانات المطلوبة لتمويلات المصروفات المدرسية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أصحاب المرتبات: يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهري و حال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري على البنك بالإضافة الى وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية .

ـ أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقا للضمانات السابقة .

ـ ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهري بالإضافة الى تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهري تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

ـ تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية .

ـ أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم اقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع اليه.

إجراءات الحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

ـ طلب الحصول على التمويل .

ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ ايصال مرفق حديث .

ـ بيان مفردات الدخل .

يأتي ذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية.

ووفقا لدور بنك ناصر الاجتماعي لمساعدة المواطنين، يقدم البنك مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في المجتمع، سواء مساعدات عينية ونقدية، تصرف دفعة واحدة أو علي دفعات.