ضوابط الحصول على تمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر للمقبلين على الزواج

يتيح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، "تمويل عمليات الإسكان"، كإحدى الخدمات المصرفية التابعة للبنك، وهو تمويل نقدي، لتشطيب الشقق السكنية، واستكمال مرافقها وإجراء الترميمات والصيانة اللازمة، لتصبح صالحة للسكن، أو تدبير التمويل اللازم، لمقدمات الشقق السكنية.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لتمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر الاجتماعي، وإجراءات الحصول على الخدمة، وفقًا لما أعلنه البنك، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستهدفة من تمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر

ـ العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال العام.

ـ القطاع الخاص المؤمن عليهم.

ـ أصحاب المعاشات وورثتهم.

شروط الحصول على تمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر

ـ يشترط ألا تزيد مدة التمويل على مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية المطلوب تشطيبها.

سعر العائد بالبنك

ـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 9% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

ـ في حالة عدم وجود تحويل للمرتب أو للمعاش يجرى إضافة 0.7% وثيقة مخاطر.

المصاريف الإدارية لتمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر

ـ يجرى حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

مدة منح التمويلات ونسب عبء الدين من بنك ناصر الاجتماعي

ـ ألا تزيد المدة على مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

ـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام.

ـ ويشترط ألا يقل سن العميل طالب التمويل عن 21 سنة.

غرامات التأخير

ـ يجرى احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، وفقا للضمانات السابقة.

ـ ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

ـ أصحاب الودائع الإدخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

إجراءات الحصول على تمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

ـ صوة بطاقة الرقم القومي.

ـ إيصال مرافق حديث.

ـ بيان مفردات الدخل.

ـ صورة عقد الإيجار أو التمليك.