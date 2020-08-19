الوزراء لعبوا كرة قدم في العلمين.. ومدبولي "جاب جول"

تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن ماراثون ركوب الدراجات الذي شارك به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، وأوضح أن النشاط بدأ من أمام مبنى مجلس الوزراء في المدينة بركوب الدراجات لمدة 1.5 كيلو متر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه عقب انتهاء الماراثون، استقل "مدبولي" الأتوبيس وافتتح 5 ملاعب تقام عليها أنشطة رياضية وألعاب مختلفة في مدينة العلمين، وأطلق إشارة البدء لبطولة الجمهورية رقم 53 للشركات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى مشاركة الوزراء في نشاط رياضي مصغر، "كان فيه عدة فرق من الوزراء شاركوا في هذه الأنشطة، قسموا نفسهم فريقين، ولعبوا كرة قدم وكرة طائرة لعدة دقائق"، متحدثًا عن مشاركة مصطفى مدبولي: "ده أول واحد جاب جون في كرة القدم، رغم إنه في الأساس لاعب كرة يد".

وعن الوزراء الذين شاركوا في هذه النشاطات، قال: "وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير شؤون المجالس النيابة المستشار علاء السيد، ووزير الطيران محمد منار عنبة، ووزير الإنتاج الحربي، ووزير الرياضة كان أساسي في الفرقة، وشارك في كل الأنشطة".