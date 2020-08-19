السودان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع السعودية

أشاد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، بالعلاقات الثنائية مع السعودية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم، أن قمر الدين استقبل سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر، واستعرض اللقاء سير العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين.

وناقش الجانبان الترتيبات الجارية للمصادقة على ميثاق الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.