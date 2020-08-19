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محمود مسلم

السودان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع السعودية

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(أ.ش.أ)
10:55 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
وزارة الخارجية السودانية

وزارة الخارجية السودانية

أشاد وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، بالعلاقات الثنائية مع السعودية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم، أن قمر الدين استقبل سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر، واستعرض اللقاء سير العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين.

وناقش الجانبان الترتيبات الجارية للمصادقة على ميثاق الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

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