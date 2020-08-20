مسلم: انتخابات الشيوخ بالصعيد شهدت سخونة والأصوات الباطلة مرتفعة

كشف الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ملاحظاته على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، التي أعلنها المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، وأوضح أن هناك شيء صادم بالنسبة للكثيرين ولكنه توقع ذلك وهو أن نسبة الأصوات الباطلة كانت 15% من جملة الأصوات التي ذهبت للانتخابات وهذه تُعد نسبة كبيرة.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن السبب وراء ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة جاءت كون محافظات مثل القاهرة كان هناك 98 مرشحا على 10 مقاعد فقط، وكذلك المواطنين في الجيزة كان عليهم اختيار 8 مرشحين فقط، موضحًا أن المواطنين تعودوا على انتخابات مجلس النواب، ويقوموا بانتخاب شخص أو اثنين فقط، فالدوائر كانت متشابهة.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن انتخابات مجلس الشيوخ كانت مختلفة نوعًا ما، فهناك محافظة لديها مقعد واحد في الشيوخ، "الناس اتلغبطت، لذلك نسبة الأصوات الباطلة كانت عالية وهي 15%"، موضحًا أن ما لفت نظره أيضًا هو سخونة الانتخابات بدرجة كبيرة في الصعيد، فمعظم محافظات الصعيد بها إعادة.

وتابع: " فيه 13 محافظة حسمت الانتخابات في الجولة الأولى في المقاعد الفردية، أما القوائم نجحت جميعها كونها حصلت على 5% من نسبة التصويت، وهناك 14 محافظة دخلت جولة الإعادة، معظمهم من الصعيد، وهذا يّدل على سخونة الاجواء الانتخابية في الصعيد"، مؤكدًا أن هذا لا يمنع من أن هناك محافظات في الوجه البحري به إعادة، ولكن يبدو أن القبلية والعائلات في الصعيد جعلت الانتخابات أكثر سخونة.