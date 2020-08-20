موقع أمريكي يسلط الضوء على درون إسرائيلية قادرة على أداء مهام عديدة

سلط موقع "ناشونال إنترست" الأمريكي، اليوم، الضوء على طائرة إسرائيلية مسيرة قال إنها قادرة على أداء مهام عديدة، موضحا أن بوسع الطائرة التي يطلق عليها ثور "Thor" الإقلاع عموديا، وجرى إخضاعها لاختبارات في ظروف بيئية قاسية من أجل تأهيلها للاستخدام العسكري الأكثر صرامة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتستعمل إسرائيل هذه الطائرة وجرى بيعها حول العالم، ويجري الاستعانة بها في مهام المراقبة والاستطلاع وغيرها.

واستحوذت الجيوش على العديد من الطائرات المسيرة الصغيرة، لكن كان عليها الاستعانة بأخرى تجارية كبيرة، لكن الشركات العسكرية لم تصنع مسيرات صغيرة ترقى إلى المعايير العسكرية.

وقالت شركة "إليبيت سيستم" المصنعة، إن الطائرة الجديدة تراعي المعايير العسكرية، بعدما اجتازت الاختبارات المتعلقة باعتبارات الهندسة البيئية، فجرى وضعها في بيئة متجمدة انحدرت فيها الحرارة إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، وأخرى شديدة تصل إلى 65 درجة مئوية، كما تعرضت للرياح العاتية.

لكن في السابق كانت الأنواع الصغيرة من هذه المسيرات تباع في المتاجر، غير أنها كانت تواجه مشكلات كثيرة مثل الارتفاع في درجة الحرارة والانحراف عن المسار.

وتتمتع "إليبيت" بخبرة طويلة في صناعة الطائرات من دون طيار، ولا سيما طائرات" هيرميس" الأكبر حجما"، غير أن اتفاق حلول الطائرات المسيرة الأصغر حجما أمر مهم لتلبية الاحتياجات التكتيكية.

وأشارت الشركة، إلى أنها عملت على تحسين الطائرة على مدى العقود الأخيرة، ولا سيما عبر زيادة مدى تحليقها ومدته، وأصبحت هذه الدرون تحلق بأسرع 3 دقائق من النسخة السابقة، مما يعلها أسرع في الانطلاق لتنفيذ المهام.

وذكر متحدث باسم الشركة، أن الطائرة إلى درجة أنه يكون بأي جندي تشغيلها، مشيرا إلى أن 8 أشهر من الاختبار قد أتت آكلها، وخاصة في مواجهة الغبار والرطوبة وهذه الطائرة مزودة الكاميرات النهارية والليلية والبصريات المتقدمة.

وبعدما كان ينظر إلى هذه النوع من الطائرات المسيرة على أنها مجرد ألعاب أو أداة لتوثيق حفلات الزفاف، لكن الجيوش والجماعات المقاتلة بدأت تدرك أهمية هذه الطائرات التي بوسعها إحداث انقلاب في ساحة المعركة.

غير أن طلب الجيوش على هذه الطائرات كان أكبر بكثير، بحسب "ناشونال إنترست"، وفي الوقت ذاته كانت الشركة الدفاعية قالت إن الأمر يستلزم وقتا من أجل تلبية المطالب، كما أنها لم تتوقع أن يكون الطلب كبيرا بهذا الشكل.

وكان في السوق عدد قليل من هذه الطائرات المزودة بالأدوات البصرية والاتصالات الآمنة والقدرة على تحدي الظروف البيئية القاسية، وتعتقد الشركة الإسرائيلية أنها ستد هذه الفجوة.

غير أنه من المهم الإشارة هنا إلى أن الأسعار في هذه الفئة لا تزال مرتفعة، فعلى سبيل المثال، قد تكلف طائرة "كوادكوبتر" التجارية ألف دولار، في حين أن النسخة العسكرية تبلغ أكثر من 100 ألف دولار.

والسبب في ذلك ليس جسم الطائرة المسيرة أو أجهزة التحكم بها، إنما في البصريات والاتصالات، التي يجب أن تكون قادرة على العمل في بيئات معادية.

وقالت الشركة المصنعة إن الطائرات الصغيرة دون طيار تمنح الجنود في الخطوط الأمامية، مثل المشاة، طريقة للعمل بطريقة جديدة، من خلال الوصول إلى الأجواء، مما يعطيهم قدرة أكبر على السيطرة على ساحة المعركة، وهو ما لم يكن متاحا في السابق.