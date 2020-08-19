مسلم عن التركيبة الحزبية بـ"الشيوخ": على بعض الأحزاب مراجعة أنفسها

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن التركيبة الحزبية التي أفرزها انتخابات مجلس الشيوخ تختلف تمامًا عن النواب، فكان في مجلس النواب تركيبته الحزبية، تتمثل في أحزاب "مستقبل وطن، المصريين الأحرار، والوفد"، أما الآن التركيبة الحزبية بعد نتائج الشيوخ أصبحت لحزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري، ثم يأتي بعد ذلك القائمة والأحزاب التي دخلت هذه القائمة.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أننا أمام حزب له أغلبية كبيرة وهو مستقبل وطن، وأصبح له نفوذ أقوى في مجلس الشيوخ، وكذلك حزب الشعب الجمهوري، بينما حزب الوفد يعاني من أزمة، فلم ينجح لديه أي مرشح على المقاعد الفردية، بينما حصل على 6 مقاعد فقط على القائمة.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن" إلى أن الخريطة الحزبية أصبحت تتشكل من جديد، وهذا يدل على أن هناك تطور مهم، يجب الإشارة إليه، وهو تراجع المستقلين بشكل كبير، باستثناء مقعد واحد في القاهرة، هو الذي حصد مقعده من المستقلين، "غير كده مفيش مستقل نجح، حتى في الإعادة مفيش مستقلين كتير".

وأوضح "مسلم" أن مجلس الشيوخ أصبح خريطة حزبية بشكل كبير، رغم أن التشكيلة فيها تختلف لكن موجودة، "حزب المصريين الأحرار لازم يراجع نفسه، لأنه لم يشارك في انتخابات الشيوخ، وحزب الوفد لازم يراجع نفسه، وكذلك الأحزاب اللي كان لها نفوذ في مجلس النواب، تراجع نفسها".