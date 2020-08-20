واشنطن تعاقب شركتين تتعاملان مع شركة ماهان الإيرانية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، عن تصنيف شركتين وفرد على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب تعاملهما مع شركة ماهان الإيرانية للطيران، والتي تصنفها واشنطن مؤسسة إرهابية عالمية.

وقال بومبيو، في تصريح اليوم، إن الشركتين هما "بارثيا كارجو" و"دلتا بارتس"، لافتا إلى أن بلاده صنفت كذلك المواطن الإيراني أمين مهدوي على نفس القائمة العقابية وجرى رفع شكوى جنائية بشأنهم بسبب شحن بضائع أمريكية المنشأ إلى إيران، بما في ذلك قطع غيار طائرات تجارية انتهاكا للقانون الأمريكي.

وأكد بومبيو، أن شركة ماهان لديها سجل طويل في نقل الأسلحة والإرهابيين حول العالم لمصلحة إيران، محذرا من أن الأفراد والشركات التي تقدم خدماتها لتلك الشركة تخاطر بالتعرض لعقوبات أمريكية محتملة.

وشدد الوزير الأمريكي، على أن بلاده ستواصل جهودها لتشديد الضغوط على إيران حتى تتصرف كدولة طبيعية وتوقف أنشطتها الخبيثة.