إيمي سمير غانم: "توأم روحي" أكتر من رائع

أعربت الفنانة إيمي سمير غانم عن سعادتها بفيلم "توأم روحي"، والتي حرصت على حضور العرض الخاص به.

وكتبت إيمي عبر إنستجرام: "بجد مبروك من قلبي، أنا مش عارفة أقول إيه من حلاوة و جمال الفيلم ده، أقسم بالله أكتر من رائع، من سنين ماشوفتش فيلم جميل زي ده زي أفلام زمان، تمثيل وإخراج وإنتاج وقصة وتصوير أكتر من رائع.. شكرًا لكل الناس اللي في الفيلم ده اسعدتوني.

فيلم "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والراحلة رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتم تصوير عدد من المشاهد بفرنسا.

وتصدر البوستر الدعائي الأول، كل من حسن الرداد وأمينة خليل بطلي العمل. اما البوستر الثاني كان لعائشة بن احمد والرداد