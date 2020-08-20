إيمي سمير غانم تحتفل مع الرداد بالعرض الخاص لفيلم "توأم روحي "

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على مشاركة زوجها حسن الرداد في الاحتفال بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "توأم روحي".

وظهرت إيمي خلال العرض وهي ترتدي كمامة سوداء وحرصت علي التقاط الصور التذكارية مع الجمهور وهذا ما فعله ايضا حسن الرداد بطل العرض.

فيلم "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والراحلة رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وتم تصوير عدد من المشاهد بفرنسا.

وتصدر البوستر الدعائي الأول، كل من حسن الرداد وأمينة خليل بطلي العمل. اما البوستر الثاني كان لعائشة بن أحمد والرداد.