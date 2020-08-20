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قرينة الرئيس تهنئ المصريين بالعام الهجري: تذكرنا بأسمى معاني الإنسانية

انتصار السيسي: كل عام وكل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية بخير

كتب:

نرمين عفيفي
10:09 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، التي تذكرنا بأسمى المعاني الإنسانية ونستلهم منها روح المحبة والإخاء والرحمة، فكل عام وكل المصريين وأمتنا الإسلامية والعربية بخير، وأعاد الله علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات".

 

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