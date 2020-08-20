بروتوكول تعاون لتمويل وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

وقع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، وماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وبنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات المجمعات الصناعية المتوسطة والصغيرة بتسهيلات ائتمانية.

وأوضح "شاهين"، أنَّ بروتوكول التعاون يهدف إلى منح البنك تمويلا وتسهيلات ائتمانية للوحدات الصناعية المتوسطة والصغيرة بالمجمعين الصناعيين "ب& ج" بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف "شاهين"، أنَّ ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِّغر، ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بما ينعكس على تحسن الحالة الاقتصادية وتشجيع الشباب، وتوفير فرص عمل ويحقق أهداف الدولة واستراتيجيتها.

وصرح ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، بأنَّ بروتوكول التعاون يسهم في خلق مناخ استثماري جيد، وبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، من خلال توفير وحدات صناعية بمدينة العاشر من رمضان للشباب والمستثمرين بمساحة 702 م2 بما يتناسب مع الأنشطة المطلوبة بالمنطقة الصناعية (هندسية - غذائية – كيماوية - غزل ونسيج وملابس جاهزة)، وذلك لسرعة البدء في تلك الأنشطة من خلال توفير التمويل بشروط ميسرة، من حيث سعر العائد، وفترات السماح والسداد، والضمانات المطلوبة.